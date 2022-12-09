В Новом Уренгое мужчина украл входную дверь подъезда

В Новом Уренгое раскрыли кражу двери от подъезда многоквартирного дома. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЯНАО, 2 декабря в дежурную часть поступило заявление от председателя ТСЖ о том, что неизвестное лицо похитило входную дверь подъезда, причинив ущерб на сумму более 57 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к данному хищению ранее не судимого жителя города Новый Уренгой 1993 года рождения.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенное изъято. Подозреваемый вину признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»