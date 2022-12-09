В Год экологии на Ямале выявлено почти 3 тысячи нарушений закона, связанных с природопользованием

2700 нарушений в области природопользования было выявлено на Ямале в Год экологии. Такие данные озвучил на совещании прокурором автономного округа Виктор Эпп.

В целях устранения нарушений было внесено 448 представлений, в суды направлено 278 исковых заявлений, о недопустимости нарушений закона предостережено 46 должностных лиц. К административной и дисциплинарной ответственности по итогам было привлечено 691 лицо. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, по материалам прокурорских проверок органом дознания возбуждено и расследуется 17 уголовных дел по фактам порчи земель и незаконной рубки лесных насаждений. По актам реагирования в бюджет поступило 112 млн рублей в счет возмещения причиненного природе вреда.

Салехард, Елена Васильева

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