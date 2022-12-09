Жители Салехарда жалуются на дефицит автобусов

Жители Салехарда жалуются на работу общественного транспорта. Из-за сбоев в расписании дети опаздывают в школу. В паблике «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте» анонимно пожаловались на отсутствие автобусов в утренние часы пик, сообщает «Ямал-Медиа».

«В 7:28 на остановку «ОВД» по расписанию не пришел третий автобус. Зашли на онлайн-сервис. На линии было всего две машины: одна в горсаду, другая ехала по Ямальской. Дети простояли на остановке и уехали только в 7:45. Занятия начинаются с восьми утра, то есть опоздали. И не только дети – народу много стояло. При этом остановка неотапливаемая», – написал житель Салехарда.

По словам автора поста, на маршруте №3 в восьмом часу было всего две машины, в десятом – только одна, сообщает «Ямал-Медиа».

«Администрация неоднократно писала, что в течение недели наладит расписание, маршруты. Но уже декабрь на дворе. Примите меры в конце концов. Не у всех есть машины», – пишет другой житель Салехарда.

Комментаторы поддержали данного пользователя. Как уточнил один из них, упорядочить расписание обещали еще 10 октября. Однако обсуждение внезапно свернуло в другое русло. Салехардцы попросили вернуть маршрутные микроавтобусы, раз обычных все равно не дождешься. Администрация с готовностью откликнулась на новую тему, заметив, что отвечает только за муниципальный транспорт.

«Деятельность маршрутных такси является коммерческой, и на сегодняшний день в городе отсутствуют частные перевозчики, которые могут соблюдать все необходимые требования к данной сфере услуг», – прокомментировала администрация Салехарда жалобы горожан.

Пользователи добавили, что, возможно, частных перевозчиков не устраивают не только новые требования, но и тарифы на проезд, на которых трудно что-то заработать. «Денег на новый транспорт у этих людей, видимо, нет, а со стоимостью проезда в 25 рублей много не заработаешь. В итоге имеем то, что имеем», – написал в ответ на комментарий мэрии пользователь Иван Хоменко.

Салехард, Елена Васильева

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