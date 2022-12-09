На Ямале определят лучших строгальщиков рыбы и мяса

На Ямале начался третий гастрономический фестиваль-конкурс по строганию рыбы и оленины «Ямальская строганина – 2022».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, конкурсанты из Салехарда, поселков Шурышкары, Новый Порт, Аксарка и Яр-Сале сбудут соревноваться в мастерстве приготовления национальных блюд коренных народов Крайнего СевераО Открытие фестиваля намечено на вечер, где остей торжественной части ждет дегустация блюд от приглашенных шеф-поваров: Сергея Кузнецова, Ильи Вишневого и Татьяны Ковалевой.
Конкурсная часть программы пройдет в три этапа: приготовление строганины из сырого оленьего мяса, приготовление строганины из сырой рыбы и презентация блюд. Жюри будет оценивать работы по шести критериям:
– технология и качество приготовления блюда (тонкость, длина, наличие кольца у стружки);
– оформление и оригинальная подача блюд;
– сохранение вкусовых качеств сырья;
– использование старинных народных рецептов блюд, национальных кухонь народов Крайнего Севера (фирменный соус);
– использование местных экологически чистых продуктов для дополнения блюд;
– фиксированное время приготовления.
По результатам оценки членами жюри сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины получат сертификаты на 100 000 рублей. Бонус к основной конкурсной программе – номинация «Народное голосование», победитель которой уедет домой с памятным подарком от команды чемпионата.
Салехард, Елена Васильева
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