На Ямале определят лучших строгальщиков рыбы и мяса

На Ямале начался третий гастрономический фестиваль-конкурс по строганию рыбы и оленины «Ямальская строганина – 2022».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, конкурсанты из Салехарда, поселков Шурышкары, Новый Порт, Аксарка и Яр-Сале сбудут соревноваться в мастерстве приготовления национальных блюд коренных народов Крайнего СевераО Открытие фестиваля намечено на вечер, где остей торжественной части ждет дегустация блюд от приглашенных шеф-поваров: Сергея Кузнецова, Ильи Вишневого и Татьяны Ковалевой.

Конкурсная часть программы пройдет в три этапа: приготовление строганины из сырого оленьего мяса, приготовление строганины из сырой рыбы и презентация блюд. Жюри будет оценивать работы по шести критериям:

– технология и качество приготовления блюда (тонкость, длина, наличие кольца у стружки);

– оформление и оригинальная подача блюд;

– сохранение вкусовых качеств сырья;

– использование старинных народных рецептов блюд, национальных кухонь народов Крайнего Севера (фирменный соус);

– использование местных экологически чистых продуктов для дополнения блюд;

– фиксированное время приготовления.

По результатам оценки членами жюри сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины получат сертификаты на 100 000 рублей. Бонус к основной конкурсной программе – номинация «Народное голосование», победитель которой уедет домой с памятным подарком от команды чемпионата.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»