Губернатор Артюхов объявил 2023 годом знаний

Годом знаний объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов следующий, 2023 год. Об этом он заявил во время «прямого эфира» 10 декабря 2022 года.

Глава автономного округа отметил, что эта тема будет перекликаться с темой года РФ – года педагога и наставника. «Педагог и наставник – это человек, который работает с ребёнком. Мы хотим на Ямале дополнительно это всё расширить», – сказал губернатор. Он отметил, что это непростая задача и будет она касаться развития сферы образования.

Глава округа уточнил, что в начале следующего года встретится с педагогами, чтобы узнать, какие мероприятия они считают нужным включить в год знаний.

Напомним, текущий год стал годом экологии – в первю очередь он был ознаменован различными экологическими акциями.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»