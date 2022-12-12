В Салехарде в ходе пьяной ссоры один собутыльник зарезал другого

В Салехарде под суд пойдет местный житель, который в пьяной ссоре зарезал собутыльника.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 8 декабря 2022 года. Трое местных жителей в вечернее время распивали спиртные напитки в квартире своей знакомой по ул. Зои Космодемьянской. В ходе общения между двумя мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый мужчина 44 лет нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки своему 35-летнему приятелю. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Хозяйка квартиры сообщила о происшедшем в правоохранительные органы. Мужчину, совершившего преступление, сотрудники полиции задержали на месте преступления.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Елена Васильева

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