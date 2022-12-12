Пациент наркологии прямо в больнице оскорбил полицейского и получил штраф

Житель Югры оскорбил полицейского при исполнении, за что был оштрафован судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД по ЯНАО, происшествие случилось в конце октября 2022 года. Утром в наркологическое отделение центральной районной больницы Пуровского района в состоянии алкогольного опьянения попал 58-летний житель Югры. При этом пациент на почве неприязни, вызванной профессиональной деятельностью полицейских, публично и в присутствии посторонних лиц высказал в адрес старшего участкового уполномоченного полиции оскорбления. Тем самым публично оскорбил полицейского как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Собранные по данному факту материалы в дальнейшем правоохранители передали в следственные органы Следственного комитета, где расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

21 ноября 2022 года суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее не судимого 58-летнего уроженца Ханты-Мансийск виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с компенсацией морального вреда потерпевшему в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

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