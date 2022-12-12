Ямалец получил от работодателя 300 тысяч за падение с лестницы

300 тысяч рублей в качестве компенсации получил от работодателя ямалец, упавший с лестницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, представителем предприятия МБУК «Приуральская ЦКС» работнику было поручено провести ремонт иллюминации, расположенной на здании районного центра национальных культур. При подъеме по лестнице, установленной к торцевой части здания, мужчина оступился, не удержал равновесие и упал. В результате получил травмы.

Прокурор района направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, работнику выплачена полагающаяся компенсация.

Салехард, Елена Васильева

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