Все отделения переливания крови в ЯНАО будут переоснащены – Артюхов

Все отделения переливания крови на Ямале будут переоснащены. Об этом рассказал сегодня в социальных сетях губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Переоснащаем все отделения переливания крови по округу, в нашем регионе их восемь. В Салехарде уже установили новое оборудование для заготовки и сепарации крови, морозильную камеру, заменили мебель. В следующем году продолжим эту работу», – отметил глава Ямала.

По словам Артюхова, банк крови на Ямале стабильно пополняется, дефицита в ней нет. «К четырём с половиной тысячам доноров крови в этом году присоединились желающие стать донорами костного мозга, их уже 500. Сдать кровь на типирование можно в городских больницах в Надыме, Губкинском, Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Скоро такая возможность появится в Тарко-Сале», – анонсировал Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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