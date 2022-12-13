116 переселенцев из Донецка и Луганска нашли работу на Ямале

На Ямале более сотни переселенцев из ДНР и ЛНР нашли работу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу занятости населения ЯНАО, за месяц число переселенцев, которые трудоустроились на Ямале, выросло на 25 процентов. На учет встали 116 человек, 114 – нашли работу воспитателя, лаборанта, музыкального работника, слесаря, электромонтера, повара, бухгалтера.

По подсчетам властей Ямала, в округ из ДНР и ЛНР прибыло порядка 1000 человек.

Салехард, Елена Васильева

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