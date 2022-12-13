Ситуация предэпидемическая: главный санврач Ямала вводит ограничения в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

На Ямале складывается неблагоприятная ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Главный санитарный врач округа Людмила Нечипуренко на основании статистики называет ее предэпидемической и своим постановлением вводит с 13 декабря 2022 года ограничительные мероприятия для сокращения заболеваемости. Они предусматривают: масочный режим в лечебно-профилактических учреждениях округа, запрет на посещение больных в стационарах, допуск матерей к новорожденным для ухода в стационарах будет осуществляться только после контроля на наличие признаков ОРВИ.

Для больных гриппом в округе будут развернуты дополнительные отделения, госпитализировать туда будут в то числе беременных с признаками гриппа и ОРВИ. Данные отделения должны быть изолированы от других, в том числе обслуживаться отдельно назначенным медперсоналом.

Для эффективной диагностики и лечения гриппа глава Роспотребназдора по ЯНАО предписала создать группу врачей-консультантов.

Для профилактики заболеваемости будет развернула информационная кампания для населения с целью напомнить, как вести себя для того, чтобы не заболеть и что делать, если человек заболел.

По статистике, за прошлую неделю в ЯНАО зарегистрировано:

-11 597 случаев ОРВИ (из них 7 275 случаев среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ и грипп – 278 человек, из них 212 детей.

С начала сезона в округе выявлено 203 случая гриппа среди населения не привитого против гриппа, в том числе:

-6 случая гриппа А (H3N2);

-165 случаев гриппа А (H1N1);

-32 случая гриппа В.

За прошлую неделю в округе выявлено 146 случаев гриппа, из них 96 случаев зарегистрировано среди детского населения до 18 лет, госпитализировано в инфекционные отделения с диагнозом «грипп» – 106 человек, из них 65 детей госпитализированы в детские инфекционные отделения.

По состоянию на 12.12.2022 года в округе привито против гриппа 60,4% от численности населения, планируемый охват прививками против гриппа с учетом имеющихся вакцин составляет 62%.

За 49 неделю в округе зарегистрировано 214 случаев COVID-19.

Салехард, Елена Васильева

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