Ямальчанка отдала полмиллиона людям, которые представились сотрудниками банка и ФСБ

Жительница Ямала отдала полмиллиона неизвестным людям, которые представились сотрудниками банка и ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЯНАО, 10 декабря 2022 года в дежурную часть ОМВД России в Ноябрьске обратилась жительница города с заявлением о мошенничестве.

Женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудником банка и ФСБ, сообщили об оформленной заявке на кредит от её имени. Чтобы закрыть его и не допустить списание денежных средств, жертве мошенничества предложили самостоятельно оформить заем, обналичить и перевести на указанный ей счет. Выполняя указания звонивших, заявительница лишилась 527 тысяч рублей. Когда она поняла, что перевела все кредитные средства мошенникам, то обратилась за помощью к полицейским.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Сотрудники отдела МВД России по Ноябрьску призывают граждан не верить неизвестным лицам, даже если они сообщают о своей принадлежности к банковским организациям или силовым структурам и называют вас по имени и отчеству. При сообщении о несанкционированном доступе к данным карты или оформлении кредита нужно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в финансово-кредитную организацию по телефону «горячей линии». Необходимо помнить, что сотрудники банков либо правоохранительных органов не сообщают клиентам о подозрительной активности на ваших счетах. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Салехард, Елена Васильева

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