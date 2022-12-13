На Ямале запускают еще два рыбоперерабатывающих цеха

До конца текущего года на Ямале будут введены в эксплуатацию два новых рыбоперерабатывающих цеха. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай. По его словам, стабильные объемы производства рыбного и мясного сырья в округе способствуют активному развитию переработки сельскохозяйственной продукции. Так, в этом году на Ямале уже были открыты три новых производства: по переработке мяса оленя в Харпе и по изготовлению снековой продукции в Салехарде. «СПК «Тазовский» ввел в эксплуатацию современный цех. На 2023 год запланирована модернизация цеха МП «Ямальские олени» в Салехарде. Также идет работа по расширению мощностей переработки рыбы. В декабре будут введены в эксплуатацию цехи в Надыме и Тарко-Сале, в первом полугодии следующего года будет запущен цех в Новом Уренгое», – рассказал на пресс-конференции директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай.

На протяжении всего года наблюдалась возросшая производственная активность переработчиков, поддерживаемая спросом населения. По прогнозу в этом году показатель объема производства консервированной, копченой, вяленой, соленой, сушеной, снековой и кулинарной продукции достигнет более 2700 тонн, а это в два раза больше в сравнении с прошлым годом.

На сегодняшний день в регионе добыто свыше 10800 тонн рыбы. Объемы промышленного вылова сохраняются на стабильно высоком уровне. В лидерах – Тазовский, Шурышкарский и Приуральский районы, где суммарно добыто более 50% от общего объема.

По данным правительства округа, на сегодняшний день на Ямале работает 14 предприятий по производству продукции из оленины и девять предприятий по переработке рыбной продукции.

Салехард, Елена Васильева

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