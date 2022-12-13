В этом году Ямал заготовит 2320 тонн мяса северного оленя

На Ямале в 2022 году планируется заготовить более 2320 тонн мяса северного оленя. Данный показатель превышает уровень прошлого года на 150 тонн, рассказал на пресс-конференции директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай.

Начиная с 2020 года по поручению губернатора Ямала в округе реализуется механизм государственной поддержки оленеводческих хозяйств: для всех хозяйств увеличена цена закупа мяса северного оленя категории «свободная реализация» до 450 рублей.

По словам Югая, данная мера поддержки позитивно отразилась на отрасли: увеличились объемы заготовки сырья и значительно выросла доля высококачественного мяса категории «свободная реализация» – с 67% до 86%. Увеличилось и количество мяса оленей, сдаваемого оленеводами частного сектора.

«Традиционно основной объем заготовок приходится на сельскохозяйственные организации – в этом году они планируют сдать более 1700 тонн оленины. При этом уже третий год подряд наблюдается существенное увеличение объемов заготовок от частного сектора: прогноз на 2022 год – 610 тонн, тогда как в 2019 году оленеводы-частники сдали 78 тонн мяса», – отметил директор департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»