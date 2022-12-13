На Ямале магазины продавали масло, гречку, чай и сахар с 70-процентной наценкой

На Ямале прокуратура выявила нарушение в работе нескольких магазинов в Красноселькупском районе. В ходе проверки представителями надзорного органа был выявлен факт продажи социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в четырех магазинах села Красноселькуп с наценкой до 70 процентов. Речь идет о чае, сахаре, гречневой крупе, растительном масле и др.

По выявленным нарушениям прокурором внесены представления об их устранении, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

В настоящее время цены на товары приведены в соответствие с требованиями закона, виновные лица привлечены к ответственности, отметили в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Красноселькупский район, Елена Васильева

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