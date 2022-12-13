Единственный поставщик энергоресурсов в Красноселькуп задолжал газовикам более 6 млн рублей

На Ямале поставщику газа через прокуратуру пришлось добиваться оплаты счетов за поставленный ресурс. В скандальную ситуацию попало ООО Энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис». Это – монопольный поставщик тепла, воды, электричества в село Красноселькуп, поэтому проблемы с оплатой поставщикам могли негативным образом сказаться на потребителях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, поставщик ООО «Газпром межрегионгаз Север» производил поставку природного газа, однако компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» оплату его производила не в полном объеме. Для исправления ситуации прокурор района внес представление директору предприятия. В результате прокурорского вмешательства задолженность за поставленные коммунальные ресурсы на сумму более 6,15 млн рублей была погашена.

Примечательно, что на официальном сайте компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» характерирует себя следующем образом: «Энергетическая компания ТВЭС («Тепло-Водо-Электро-Сервис») – единственный поставщик тепла, воды, электричества в селе Красноселькуп (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы ведем успешную деятельность с 2008 года и за это время смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны. Многочисленные положительные отзывы наших клиентов (местных жителей, бюджетных организаций, юридических лиц села Красноселькуп) – лучшее тому подтверждение».

Салехард, Елена Васильева

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