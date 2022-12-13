За поступки ответить придется: мэр обратилась к населению с просьбой сдержаться и не ломать ледовый городок

В Лабытнанги в выходные откроется новогодний городок. Как сообщила во Вконтакте мэр города Марина Трескова, гости смогут посетить праздничную площадку 17 декабря. По словам чиновницы, на главной площади города развернулась настоящая мастерская по изготовлению ледовых скульптур.

«Основу главной зимней забавы составляют горки. В дополнение – каток, лабиринт, фигурки сказочных героев и, конечно, нарядная елка. Зимняя стройплощадка развернулась и в поселке Северного сияния, на площади Мира. В самых оживленных местах устанавливаем красивые ледяные и снежные фигуры. Эта ювелирная, невероятно сложная работа мастеров заслуживает восхищения. Прошу беречь всё то, что создается для всех с такой любовью!» – отметила мэр Лабытнанги.

Марина Трескова также акцентировала внимание на проблеме вандализма – город регулярно попадает в новости в связи с тем, что жители ломают что-то, связанное с инфраструктурой Лабытананги или его декором, в том числе новогодним. «Ну а для тех, кто не умеет сдерживать свои порывы, вновь напоминаю – в городе установлены камеры видеонаблюдения. Нарушителям придётся ответить за свои поступки», – напомнила мэр Лабытнанги.

Лабытнанги, Елена Васильева

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