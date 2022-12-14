На Ямале все несовершеннолетние дети участников СВО получат подарки к Новому году

На Ямале все несовершеннолетние дети участников СВО получат к Новому году подарки. Поручение об этом дал губернатор Дмитрий Артюхов. Подарок будет включать в себя умную колонку «Яндекс.Станция Лайт», сладости и открытку с теплыми пожеланиями. Всего закуплено 1600 презентов.
Подарки распределяются по муниципалитетам, вскоре начнется их выдача. Информация о вручении будет доведена адресно, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации округа.
Салехард, Елена Васильева
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