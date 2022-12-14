Житель Ямала вырастил полкило конопли и получил за это 4 года условно

Житель Надымского района получил 4 года условно за то, что выращивал коноплю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по ЯНАО, 35-летний мужчина был задержан в марте этого года. В гараже он лично вырастил куст конопли, после чего, высушив и измельчив растение, хранил без цели сбыта. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали змужчину, изъяли хранящиеся в банках измельченные фрагменты растения.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество растительного происхождения является частями растения конопля. Общая масса изъятого составила более 500 граммов, что является крупным размером.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Надымскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере».

11 ноября 2022 года Надымский городской суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

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