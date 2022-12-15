Ямал подарит Кургану на 100 млн рублей больше, чем планировалось

Ямал даст Курганской области на 100 млн рублей больше, чем планировалось. Зауралье получит от нефтегазового соседа субсидию в 450 млн рублей. Об этом свидетельствуют поправки, которые сегодня, 15 декабря, депутаты Заксобрания Ямала приняли на очередном заседании.

Увеличение объёма субсидии связано с допдоходами бюджета автономного округа. В целом казна ЯНАО получит в 2022 году по прогнозам 328,9 млрд рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не раз говорил, что нефть и газ – общие ресурсы. И распределяться прибыль от их добычи нужно не только в одном субъекте.

«Для меня административные границы – это условности. Когда говорят: у меня есть нефть и я велик. Или у меня есть газ и я богат. У меня есть металл, и я могу там… Во-первых, это не ваше. Откроем конституцию – там все расписано», – говорил в интервью «Область 45» Вадим Шумков перед новым 2022 годом.

Салехард, Наталья Ефремова

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