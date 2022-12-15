Невнимательный водитель заплатить 25 тысяч за наезд на ребенка

На Ямале ребенок поучит материальную компенсацию за травмы, полученные в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, местный житель, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на ребенка, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

Городским прокурором направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»