Невнимательный водитель заплатить 25 тысяч за наезд на ребенка

На Ямале ребенок поучит материальную компенсацию за травмы, полученные в ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, местный житель, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на ребенка, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания.
Городским прокурором направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Надым, Елена Васильева
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