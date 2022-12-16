Жительница Тарко-Сале получила три месяца колонии за то, что пьяной оскорбляла полицейских

Жительница Тарко-Сале пойдет в колонию за то, что, будучи в алкогольном опьянении, оскорбила полицейских при исполнении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, инцидент случился в октябре 2022 года. 31-летняя женщина выпила и вышла на крыльцо многоквартирного дома в Тарко-Сале. Стоя на нем, ямальчанка на почве неприязни, вызванной профессиональной деятельностью полицейских, публично в присутствии посторонних лиц высказала в адрес участковых уполномоченных полиции оскорбления в грубой нецензурной форме. Тем самым она публично оскорбила полицейских как представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Собранные по данному факту материалы в дальнейшем правоохранители передали в следственные органы Следственного комитета, где расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Суд в составе мирового судьи Пуровского судебного района признал ранее судимую 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении данного преступления и назначил ей наказание в виде трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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