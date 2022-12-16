Власти Ноябрьска хотят создать туристический код города

Власти Ноябрьска решили разработать туристский код города. Как пояснили в мэрии, это отдельная часть города с интересными и привлекательными для туристов местами, объединёнными единой системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой. Для этого чиновники уже утвердили туристские границы центра города. Они на картинке под текстом новости.

Город собирается принять участие в федеральном конкурсе для получения финансирования. Конкурс проводится рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Основная цель проекта – объединить все точки притяжения центра города в единую туристско-рекреационную территорию. Реализация проекта будет служить росту туристической привлекательности региона, способствовать росту предпринимательской активности, развитию событийного туризма, индустрии гостеприимства. Позволит городам – победителям получить финансирование до 250 млн рублей на реализацию проектов, направленных на обустройство мест туристских притяжений города», – объясняют чиновники мэрии.

Ранее в Ростуризме описывали условия участия: каждый субъект может подать не более 2 заявок от муниципальных образований с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн. человек. Обязательным условием является наличие кварталов исторической застройки на площади до 100 гектар с объектами туристического притяжения.

За счёт федеральных средств можно будет сделать навигацию для туристов, элементы уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения, обновить вывески, создать архитектурную подсветку фасадов зданий, обустроить фото-зоны и смотровые площадки, оснастить площадки проведения праздничных городских ярмарок.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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