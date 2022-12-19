Прокуратура вернула ямальчанке почти 900 тысяч рублей

На Ямале прокуратура помогла вернуть женщине почти 900 тысяч рублей, которые муниципалитет незаконно заставил ее заплатить за переселение из аварийного жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, с заявлением надзорные органы обратилась жительница Ноябрьска. В отношении нее были допущены нарушения при реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 годах.

На основании необоснованно заключённого администрацией Ноябрьска с заявительницей договора мены жилых помещений, северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений. Она составила 857 589 рублей.

Прокурором города в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о признании договора мены жилых помещений недействительным в части и взыскании с администрации Ноябрьска в пользу ямальчанки необоснованно полученных денежных средств.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, денежные средства возвращены заявительнице в полном объёме.

Салехард, Елена Васильева

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