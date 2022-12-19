Глава подразделения фирмы на Ямале перечислил с ее счета 65 тысяч рублей в ГИБДД, чтобы избежать наказания за нарушение ПДД

Прокурор города Ноябрьска привлек к ответственности ООО «Ветеран», руководитель обособленного подразделения которого, стремясь избежать административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, перечислил со счёта общества денежные средства на общую сумму 65 тыс. рублей инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по Ноябрьску.

Указанные действия прокуратурой города квалифицированы как коррупционное административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Судом ООО «Ветеран» назначен штраф в сумме 1 млн. рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения (перечисленных 65 тыс. рублей). Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

Уголовное дело по факту получения взятки в отношении должностного лица ГИБДД находится на рассмотрении в Ноябрьском городском суде, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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