В Ноябрьске мужчину ранили в ногу во время стрельбы в баре

В ночном баре Ноябрьска мужчину ранили в ногу из пистолета. ЧП случилось 17 декабря 2022 года. Как пишет «Ямал 1», из заведения пострадавшего 25-летнего жителя доставили в больницу. Он уверял медиков, что ему на ногу упал стакан.

Между тем «Север-Пресс» сообщает, что у ямальца в ноге обнаружили пулю.

Обстоятельства стрельбы выясняют правоохранительные органы. По предварительной информации выстрел был сделан из пневматического оружия.

Журналисты показывают и само заведение, где было получено ранение – это бар «Неугли».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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