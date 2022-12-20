Школьников Нового Уренгоя и Надыма перевели на дистант

Школьников Нового Уренгоя и Надыма перевели на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщают в правительстве региона, школьники Нового Уренгоя учатся дома с 20 декабря. Ученики Надыма перейдут на удалёнку с 21 декабря.

По данным управления Роспотребнадзора на Ямале, только за одну 50 неделю в ЯНАО зарегистрировали:

– 15 350 случаев ОРВИ (из них 9 641 случай среди детей);

– 294 случая гриппа, из них 208 случаев среди детей. 105 несовершеннолетних госпитализированы в детские инфекционные отделения.

– 179 случаев COVID-19.

Санитарные врачи приводят статистку с начала сезона заболеваемости: преобладает так называемый «свиной грипп» (436 случаев гриппа А (H1N1); на втором месте – грипп В. Третье место у «гонкогского гриппа» (11 случаев гриппа А (H3N2).

По состоянию на 19.12.2022 года в округе привито против гриппа 60,7% населения.

Новый Уренгой, Надым, Наталья Ефремова

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