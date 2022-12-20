Силовики возбудили уголовное дело из-за взрыва на газопроводе Уренгой- Помары-Ужгород

Силовики возбудили уголовное дело из-за взрыва газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». ЧП случилось 20 декабря 2022 года недалеко от деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашской Республики. Погибли три человека. Квалификация дела – ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Это магистральный газопровод, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны.

«По версии следствия, около 13:44 во время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» произошла утечка и возгорание газа. В результате погибли три человека, ещё один пострадал. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении следователей.

Для проведения следственных действий на место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашской Республике в составе опытных следователей и следователей-криминалистов, которую возглавил руководитель следственного управления Александр Полтинин.

Как уточнил глава республики Олег Николаев, трое погибших и пострадавший – работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», которое обслуживает этот газопровод.

«Уцелевший житель республики находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние средней степени тяжести, ожог верхних конечностей», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

К восстановительным работам, по его словам, приступят после того, как следователи закончат необходимые мероприятия.

Около трёх часов дня по местному времени МЧС сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Изначально высота факела составляла 25-30 метров. Прорыв произошёл на участке магистрального подземного газопровода диаметром 1420 мм.

Вурнарский район, Наталья Ефремова

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