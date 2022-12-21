Ямалец ночью на зимнике потерял сани с ребенком и даже не заметил этого

Житель Тазовского района потерял 12-летнего сына на 15-м км зимника. Ямалспасовцы обнаружили мальчика в нартах глубокой ночью, сообщает «Ямал-Медиа».

Сотрудники Ямалспаса выполняли поисково-спасательные работы и заметили сначала снегоход, а спустя несколько километров и отдельно стоящие сани. Там оказался двенадцатилетний подросток. Мальчик пояснил, что остался один, так как отец не заметил, как прицеп отстегнулся.

Ребенка забрали отогреться в вездеход. До приезда отца несовершеннолетний находился под присмотром спасателей. Ближе к утру юного северянина передали родителю.

Салехард, Елена Васильева

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