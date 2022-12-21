На главной ледовой переправе Ямала снова закрылась одна полоса

На ледовой переправе Салехард – Лабытнанги закрылась для движения одна полоса. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства округа, с 9 часов утра текущего дня не работает третья полоса.

«Движение будет колебаться по полосам 1 и 2», – сообщает телеграмм-канал ведомства. И уточняет: пропуск будет осуществляться для всех видов транспортных средств общей массой до 20 тонн.

Напомним, что зимник Салехард – Лабытнанги открыли для транспорта 24 ноября, он проработает до весны.

Салехард, Елена Васильева

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