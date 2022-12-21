Студентов многопрофильного ямальского колледжа будут возить на учебу на вертолете. Рейс по маршруту Салехард – Антипаюта организовали для тех, кто проживает в отдаленных поселках округа. Сегодня, 21 декабря, домой на зимние каникулы отправятся 22 учащихся, уточнили в пресс-службе правительства округа.

После посадки в Антипаюте восемь человек улетят в Гыду и три в Тазовский. По окончании зимних каникул учеников снова доставят к месту учебы в Салехард. Ранее, чтобы приехать домой на каникулы, студенты из Гыды и Антипаюты должны были добираться через Новый Уренгой, откуда ехали в поселок Тазовский и далее летели на вертолете.

«С просьбой организовать рейс для учащихся к нам обратились педагоги из Ямальского многопрофильного колледжа. Учитывая сложную транспортную схему департамент предложил вариант перевозки для учащихся, проживающих в отдаленных поселках Тазовского района», – пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Вертолетное сообщение – важная часть транспортной инфраструктуры Ямала. В округе субсидируется 28 межмуниципальных маршрутов, возводятся модульные вокзалы, строятся вертолетные площадки. Помимо регулярных перевозок по заявкам жителей организуются дополнительные рейсы. Получить информацию о возможности организации рейса можно у представителя авиакомпании или в администрации муниципального образования. Подать заявку можно в аэропорту у представителя авиакомпании или у ответственных лиц в муниципалитетах.

Справочная информация о перевозках доступна по телефонам аэропорта Салехарда: +7 (34922) 4-17-36, 3-89-32. С расписанием и условиями перелета можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Салехард, Елена Васильева

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