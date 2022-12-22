Подрядчик «Роснефти» достроит ЗАГС в Губкинском

Стало известно, сколько будет стоить переделка недостроя в Губкинском в административное здание с ЗАГСом. На днях чиновники подвели итоги аукциона по поиску подрядчика. Достраивать здание по адресу микрорайон № 9, дом 66 будет «Строительно-сервисная компания» из ХМАО. Сумма контракта – 634 мл рублей.

Фирма-победитель аукциона является постоянным подрядчиком структур компании «Роснефть». Напомним, Губкинский является базовым городом для дочерней структуры «Роснефти» – «Пурнефтегаза».

Здание, из которого чиновники решили сделать новый ЗАГС – недостроенный торговый центр. Ранее в мэрии Губкинского сообщали, что строительство не могут завершить уже 13 лет. Пару лет назад недострой выкупили власти.

Новый ЗАГС в мэрии Губкинского обещали открыть в 2023 году. Однако в контракте указаны другие сроки – по 30 июля 2024 года.

Губкинский, Наталья Ефремова

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