В Муравленко пьяный отец семейства применил силу к участковому, пришедшему на вызов жены

На Ямале пьяный местный житель приговорен к штрафу по решению суда. Он оскорбил, а потом применил силу к участковому уполномоченному.

Инцидент произошел в Муравленко 27 августа 2022 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Местная жительница обратилась в полицию с жалобой на 42-летнего супруга, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно по отношению к членам семьи. Прибывшие по ее вызову сотрудники полиции потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия и проследовать с ними в отделение полиции. Однако мужчина на законные действия полицейских отреагировал оскорблениями, а затем применил физическую силу в отношении участкового уполномоченного.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Муравленко, Елена Васильева

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