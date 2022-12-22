На ямальском месторождении установку подготовки газа запустили без документов

Установка подготовки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке была запущена без необходимых документов. Это обнаружила прокуратура.

Нарушения допустила компания АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».

«Несмотря на начавшуюся эксплуатацию установки, мер, предусмотренных законом, направленных на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, администрацией предприятия не принято»,– уточнили в надзорной инстанции.

Природоохранный прокурор внёс руководителю предприятия представление. Нарушения закона устранены – оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении виновного должностного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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