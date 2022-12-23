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Пятница, 23 декабря 2022, 09:22 мск

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Главам ямальских сел придется обустроить «сухие» свалки для снега

главам целого ряда ямальских сел придется обустроить для складирования снега «сухие» свалки. Решение об этом вынесла прокуратура округа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, все нарушения были выявлены в ходе инспекции в Тазовском районе.

Установлено, что на территории сёл Антипаюта, Гыда, Газ-Сале, Находка и посёлка Тазовский, в нарушение санитарных правил, места для размещения вывезенного снега не имеют водонепроницаемого покрытия и обвалования по границам свалки.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района внесены представления главе Тазовского района, главам администраций с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале и с. Находка, а также направил иски в суд.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, на органы местного самоуправления возложена обязанность по обустройству «сухих» свалок в соответствии с требованиями санитарных правил.

Исполнение решений суда находится на контроле районной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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