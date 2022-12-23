Ямальцы получили почти 10 тысяч штрафов за нарушения правил дорожного движения

Проблема пренебрежения правилами безопасного поведения в дорожно-транспортной среде остается актуальной для жителей Ямала. Как сообщает пресс-служба УМВД по округу, только с начала текущего года за неуплату штрафов полицейскими округа возбуждено 10100 дел об административных правонарушениях. По 355 делам назначен арест, в 76 случаях – обязательные работы. По 3287 делам назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость своевременной оплаты административных штрафов за нарушения ПДД РФ и напоминает, что собственники транспортных средств могут оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50%. Основное условие – платеж должен быть совершен не позднее 20 дней с даты вынесения постановления.

Салехард, Елена Васильева

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