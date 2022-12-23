Пенсионерка фиктивно прописывала в своей квартире таджиков и азербайджанцев

На Ямале местная жительница получила крупный штраф за то, что занимала фиктивной пропиской граждан сопредельных государств.

Мировой судья судебного участка № 1 судебного района Лабытнангского городского суда постановил обвинительный приговор 54-летней ямальчанке, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В суде установлено, что пенсионерка фиктивно поставила на миграционный учёт 5 граждан республики Таджикистан и Азербайджанской республики. В действительности иностранцы в данной квартире не проживали.

С учётом позиции государственного обвинителя суд постановил по делу обвинительный приговор и назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Салехард, Елена Васильева

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