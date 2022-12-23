Ученые обсудили проблему арктической экосистемы в условиях изменения климата

В Салехарде на базе Научного центра изучения Арктики состоялся международный онлайн-семинар «Актуальные вопросы изучения арктических и субарктических экосистем в условиях глобальных изменений природной среды и климата».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, в мероприятии приняли участие 45 ученых из 11 научных, природоохранных организаций и университетов России, университета Хельсинки, института ботаники министерства науки и образования Азербайджана.

«Глобальное потепление – это неопровержимый научный факт. Темпы потепления составляют почти три градуса в расчете на столетие», – отметил

доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тюменского НЦ СО РАН Станислав Арефьев.

Изменения климата влияют на флору и фауну. Например, серые журавли, с которыми обычно откочевывают на юг ямальские стерхи, уже 12-15 лет не долетают, как обычно, до Индии, а остаются зимовать на юге Узбекистана и Туркменистана.

Ученые обсудили особенности воздействия климатических изменений на деревья и кустарники Ямала, ландшафты Полярного Урала, состояние сообществ и популяций млекопитающих, как индикаторов изменений природных комплексов округа.

Были представлены прогностические модели дальнейших климатических изменений на территории округа. Результаты проекта послужат основой для разработки стратегии адаптации к изменениям климата в округе.

Итоги исследований, изложенные на семинаре, показывают, что глобальные изменения климата имеют двойственные последствия для экосистем Крайнего Севера. С одной стороны, за счет изменения ареалов отдельных видов в высоких широтах увеличивается биологическое разнообразие, с другой, – появляются новые экологические риски, например, такие, как «весенняя засуха» для деревьев. Это означает, что нынешнее повышение температуры окружающего воздуха побуждает северные деревья весной «просыпаться» значительно раньше, чем обычно. А так как поверхностные грунты в этот момент ещё заморожены и не готовы напоить их водой.

Изучение арктических и субарктических экосистем в условиях глобальных изменений природной среды и климата имеет важнейшее значение и для Ямала, и для всей российской Арктики. Учитывая актуальность проблемы и скорость нарастающих климатических изменений, участники международного научного семинара признали целесообразным проводить подобные встречи ежегодно.

Салехард, Елена Васильева

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