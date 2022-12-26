Ямальчанка во время скандала зарезала запойного сожителя

На Ямале под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, пойдет жительница села Толька Красноселькупского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия случилась 20 декабря 2022 года. Между сожителями произошел скандал на почве длительного употребления мужчиной спиртных напитков. Затеявшему драку 47-летнему потерпевшему женщина нанесла удар ножом в область живота. От полученного телесного повреждения мужчина скончался.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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