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Понедельник, 26 декабря 2022, 11:30 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальчанка во время скандала зарезала запойного сожителя

На Ямале под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, пойдет жительница села Толька Красноселькупского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия случилась 20 декабря 2022 года. Между сожителями произошел скандал на почве длительного употребления мужчиной спиртных напитков. Затеявшему драку 47-летнему потерпевшему женщина нанесла удар ножом в область живота. От полученного телесного повреждения мужчина скончался.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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