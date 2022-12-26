Прокуратура помогла ямальчанке получить годовую премию

Ямальчанка с помощью прокуратуры добилась выплаты себе годовой премии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе окружной прокуратуры, В надзорное ведомство обратилась с жалобой женщина, которая сообщила, что она на протяжении полутора лет работала в муниципальном учреждении, а после увольнения ей не была выплачена премия по итогам работы за 2021 год.

Основанием для отказа в выплате премии, по мнению администрации учреждения, послужил тот факт, что работница была уволена до издания приказа о премировании работников – 04.03.2022, тогда как, проработав календарный год, не имея дисциплинарных взыскании, заявительница имела право на получение премии за период работы.

Прокурором в адрес руководителя учреждения внесено представление, однако выявленные нарушения прав работника устранены не были. Прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением.

Пуровским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме, в пользу работницы взысканы причитающиеся ей денежные средства в сумме 77 150 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба представителя муниципального учреждения без изменения.

Решение вступило в законную силу, его фактическое исполнение контролируется районной прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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