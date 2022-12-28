В Салехарде продолжают восстанавливать школу времён ГУЛАГа

В Салехарде реставрируют здание школы 501-й стройки ГУЛАГа. Как рассказали в пресс-службе правительства Ямала, одна из ключевых задач в процессе реставрации – сохранить деревянный декор. Рабочие не только изготавливают новые, но и дают вторую жизнь старым элементам декора. Здание школы – это образец городской общественной застройки 1950-х годов. Здесь учились дети офицеров, обслуживающих строительные работы железнодорожной магистрали 501-й стройки.

Сейчас здание украшают 14 новых и 16 старых отреставрированных пилястр. Заменены 32 наличника, а 20 оставшихся, с середины прошлого века, обновлены.

На одной из лестниц устанавливают 46 новых балясин, на другой в процессе восстановления 46 прежних, они сохранили свою форму и структуру.

Для восстановления деревянной резьбы, несущих элементов ступеней лестниц, балясин и перил, используют материал, как бывший в употреблении, который сохранил свою форму, так и свежую древесину.

Древесину для реставрации на Ямал привезли из Пермского края.

Ранее в правительстве сообщили, что здание было буквально собрано вновь. Заменили около пятой части всех элементов.

Салехард, Наталья Ефремова

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