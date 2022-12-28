На ямальском месторождении ЧП: бурильщик упал с высоты

ЧП на месторождении Ямала: бурильщик упал с высоты и травмировался. Следователи изучают обстоятельства происшествия. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала.



«25 декабря около 19 часов на территории одного из месторождений Тазовского района бурильщик во время выполнения работ упал с приёмного мостка буровой установки с высоты 7 метров, получив телесные повреждения»,– рассказали в ведомстве.



Пострадавший в больнице.



Следователи обещают изучить работу лица, ответственного за соблюдение правил безопасности и правил охраны труда при производстве выполняемых работ. И после сбора всех материалов принять решение – возбуждать уголовное дело или нет.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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