Челябинец «снимал порчу» с жительницы Салехарда, подделав голос бабушки-ведуньи

Полиция Ямала раскрыла необычное преступление: мужчина обманул жительницу Салехарда, представивишись пожилой ведуньей. Он убедил жительницу Ямала, что на неё наслана порча, и попросил перевести деньги. Подробности мошеннической схемы раскрывют в прокуратуре Ямала.

Как выяснилось, манипулятор проживал в Копейске (Челябинская область). «Злоумышленник разместил объявление в Instagram* (запрещена в РФ) о решении любых жизненных проблем путём молитв. Объявление было размещено от имени пожилой женщины, для этого автор подобрал соответствующие фото. Для общения с жертвами мужчина использовал специальную программу (приложение), изменяющую его голос на соответствующий голосу женщины в преклонном возрасте», – описывают схему обмана в прокуратуре Ямала.

Одной из жертв стала жительница Салехарда. Он позвонила по объявлению в феврале 2022 года.

«Ей мошенник сообщил о насланной порче. Для снятия порчи, в целях подтверждения своей бескорыстности и доброты, женщине было предложено осуществить переводы. При этом преступник убедил потерпевшую, что по окончании обряда вся сумма вернётся ей, а за услуги будет удержано только 2 тыс. рублей. После получения от потерпевшей денежных средств в общей сумме 192 тыс. рублей, общение преступник прекратил», – уточнили в надзорной инстанции.

В прокуратуре рассказывают, что злоумышленник тщательно скрывался: оформил банковские карты и sim-карты на подставных лиц.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Копейск, наталья Ефремова

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