На Ямале украли деньги нацпроекта по обучению людей предпенсионого возраста

На Ямале похитили бюджетные деньги, за счёт которых должны были учить работников предпенсионного возраста. Об этом сообщает прокуратура Ямала 29 декабря 2022 года. Судя по всему, манипуляции совершили в Новом Уренгое.



«Прокуратурой Нового Уренгоя вскрыты факты хищения получателем субсидии бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография», выделенных на обучение работников предпенсионного возраста. Преступление совершено путем составления фиктивных документов о прохождении обучения»,– говорится в сообщении надзорной инстанции.



В конце ноября после проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.



Сумма хищения, а также фигуранты дела не названы.

Ранее «Ямал Медиа» со ссылкой на окружной Депфин писал, что на обучение граждан предпенсионного возраста округ потратит 74,5 млн рублей за 3 года.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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