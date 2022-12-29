Губернатор Артюхов поздравил с Новым годом бойцов батальона «Ямал»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил с Новым годом бойцов из региона, участвующий в СВО. Как рассказал в своём аккаунте в телеграм глава региона, он встретился с командирами и личным составом батальона «Ямал». «Передал солдатам посылки от родных и неравнодушных северян, новогодние подарки», – написал г-н Артюхов.

Он отметил, что на днях очередная помощь отправилась к военнослужащим с Ямала: автомобили, дизельные генераторы, печи-буржуйки, лазерные дальномеры, обмундирование, аптечки, оргтехника.

Военные рассказали губернатору, что сейчас им особенно необходима станция и оборудование для ремонта техники. Дмитрий Артюхов пообещал решить вопрос.

Салехард, Наталья Ефремова

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