Самолёт рейса Тюмень – Новый Уренгой вернулся в Рощино из-за поломки

Самолёт авиакомпании «Ютейр», летевший в Новый Уренгой, вернулся в Рощино из-за неисправности. ЧП случилось 5 января 2023 года. Уральская транспортная прокуратура сообщает подробности инцидента.

«По предварительным данным, утром 05.01.2023 из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолёт «ЮТэйр». Рейс сообщением Тюмень – Новый Уренгой. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме»,– написали представители надзорного ведомства.

Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Тюмень, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»