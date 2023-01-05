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Четверг, 5 января 2023, 13:34 мск

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Самолёт рейса Тюмень – Новый Уренгой вернулся в Рощино из-за поломки

Самолёт авиакомпании «Ютейр», летевший в Новый Уренгой, вернулся в Рощино из-за неисправности. ЧП случилось 5 января 2023 года. Уральская транспортная прокуратура сообщает подробности инцидента.

«По предварительным данным, утром 05.01.2023 из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолёт «ЮТэйр». Рейс сообщением Тюмень – Новый Уренгой. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме»,– написали представители надзорного ведомства.

Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Тюмень, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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