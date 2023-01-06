На Ямале во время пожара погиб инвалид

В селе Овгорт Шурышкарского района в пожаре погиб мужчина. Его тело обнаружили после тушения огня. ЧП случилось 4 января 2023 года около 18.30. Следователи проводят поверку.

Сгоревший дом располагался на улице Советской.

«Как установлено следствием, мужчина 1970 года рождения, являющийся инвалидом, во время возгорания находился в доме один. По предварительным данным очагом возгорания является бытовой обогреватель»,– сообщили в следственном управлении СК Ямала.

Следователи проводят судебно-криминалистические экспертизы.

Решение о возбуждении уголовного дела или невозбуждении пока не принято.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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