Во всём Лабытнанги перемёрзли трубы: проблемой занялся заместитель генпрокурора

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев обратил внимание на проблему перемерзания труб в Лабытнанги. Несколько дней подряд в январские праздники жители города жаловались то на замерзшую канализацию, то на перемёрзший водопровод. Из-за этого люди в каникулы вынуждены были отказаться от посещения туалета и оставались без воды. В соцсетях каждый день появлялись новые и новые адреса, где наблюдались такие проблемы. Сергей Зайцев дал поручение прокурору Ямала Виктору Эппу изучить работу УК и коммунальщиков. Как отметили в ведомстве, г-н Зайцев взял вопрос на контроль.

«Прокурору региона поручено незамедлительно организовать комплекс надзорных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств, повлекших данную ситуацию. Указано на необходимость дать оценку работе управляющей организации, коммунальных служб, в кратчайшие сроки обеспечить оказание гражданам коммунальных услуг ненадлежащего качества»,– говорится в сообщении генпрокуратуры по УрФО.



В группе «Лабытнанги info» «Вк» в течение нескольких дней подряд жители оставляли жалобы на неисправные коммуникации.



«По поводу работы управляющей компании «Комфортный дом», на адрес Центральная 15. Сил больше нет это терпеть. Начиная с ноября месяца во всем доме все перемёрзло, труба канализационная лопнула, все течёт под дом. Второй этаж постоянно топит первый. Работники этой компании прекрасно видят нашу проблему, но никак действий для ликвидации ее в корне не предпринимают. Звоним узнаем , говорят наша заявка на рассмотрении начальства. Приезжают нам отапливают , размораживают, этого хватает на 2-3 дня и снова проблема возвращается. Еще и грубо тебе отвечают. В последний раз нам разморозили 30 декабря и вот вчера 2 января все тоже самое. Плюс к этому приезжают раз через раз пьяные работники. Неужели начальство не может уже рассмотреть это заявление. К нам не просто нужно приезжать и отапливать , там нужно все решить, там все перемёрзло, трубы лопнули. Полный ужас. Плотники нужны чтобы всё переделывали и утепляли, очень им нравится каждую неделю к нам ездить размораживать», – написал 3 января Виктор Буханов.



Под этим постом ещё несколько человек оставили заявки об отсутствии воды.



На следующий день жильцы сообщили, что проблема не решена. Появились жалобы и от жильцов других домов.



«Я так понимаю, у нас пока в соц сеть не выложишь, шевелиться не станут! 2-ой день подряд названиваю в управляйку и 112, заявка принята, заявка принята, так никто не приезжает. Перемерзла труба, (фекалии) всплывает, воду не открыть, посуду не помыть, детей не искупать, что делать? Сколько их ждать?»,– написал анонимный пользователь.



5 января – новый пост о проблемах. И снова новый адрес.



«УК Комфортный дом, сегодня на ваш телефон только от меня поступило 3 звонка, также от других семей, о перемерзшей трубы канализации по ул Северная, по этой причине 7 квартир осталось без возможности пользования туалетом,кухнями и ТД.У многих дети. Перемезло три метра голой трубы под домом которую вы в прошлом году божились утеплить в сезон работ,своими силами нет возможности отогреть, (три недели назад мы сами с подробной ситуацией справились). За что мы вам платим деньги. Может забить на вас коллективно по оплате? Срочно примите меры. Первый звонок поступил в 5 утра, сейчас уже 5 вечера, никто не пользуется санузлом»,– написал подписчик группы.



И под ним снова несколько новых комментариев с указанием адресов, где есть проблемы.



При этом мэрия обещала горожанам решить вопрос. «Информацию передали для работы с УК профильным специалистам УЖКХ, постараемся в ближайшее время направить бригаду слесарей с ППУ. Обяжем УК произвести утепление трубы водоотведения, проконтролируем исполнение»,– написали представители администрации.



И еще один пост 5 января. «Уважаемый " Комфортный дом». Вчера после многочисленных звонков на улице Автотранспортная 4 А, отогрели воду. Но сегодня ночью она опять замёрзла. Подскажите, пожалуйста, почему не утеплили трубу? Соседи оставляют воду открытой, чтобы не сидеть больше по три дня без воды. Но это не выход из положения. Во всех квартирах стоят счётчики на воду. Случайно, по привычке закрыли воду и она сразу замёрзла. Подали новую заявку, ждём вас!», – написала Татьяна Клещевникова.

«В ближайшее время направим бригаду слесарей чтобы отогреть, обяжем УК утеплить трубы, выполнение работ проконтролируем»,– пообещали чиновники.



И третий пост за день: «Понимаю, что УК загружены, по всему городу проблемы с водоснабжением. Но есть ощущение, что без огласки здесь, помощи можно не ждать. Клубная 31 – с самого утра перемерзли трубы, нет воды (несмотря на оставляемые ручейки из крана). Заявки были сделаны неоднократно из обоих квартир дома, продублированы в ЕДДС. С трубами каждый год одно и то же. Ждем помощи», – написали горожане.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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