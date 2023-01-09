В Харпе пьяный гость забил хозяина квартиры, в которой происходила попойка

В Харпе пьяный мужчина до смерти забил хозяина квартиры, куда он пришел выпить.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 4 января 2023 года. В квартире, где собралась компания местных жителей для распития спиртного, произошел конфликт между хозяином жилища и одним из гостей. Гость жестоко избил мужчину 1974 года рождения. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»