Ямалец хотел отомстить своему давнему обидчику, но случайно сжег постороннего человека

Следственные органы расследуют на Ямале убийство человека, сопряженное с поджогом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на фактории Юрибей Тазовского района в пожаре погиб мужчина. В ходе выяснения обстоятельств возгорания модульного двухквартирного дома и гибели человека следственными органами установлено, что накануне происшествия одна семья местных жителей, следовавшая из поселка Гыда в тундру, остановилась на отдых у местного жителя, проживающего в этом доме. Один из членов этой семьи – мужчина 1995 года рождения, зная, что в соседней квартире, за стенкой у его гостеприимного хозяина, проживает мужчина, с которым ранее несколько лет назад у него произошел конфликт, зашел в соседний тамбур и совершил поджог. После чего поджигатель забрал свои вещи и скрылся. В результате пожара погиб гость соседа – мужчина 2003 года рождения. Сам хозяин, в отношении которого была совершена месть, в это время отсутствовал.

Обвиняемого на следующий день задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

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